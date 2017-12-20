15 yaşındaki öğrencisiyle yatakta basıldı; Babasına ilişkiye girdiğine dair fotoğrafları gönderdi

ABD'li öğretmen Andrea Baber, kocası tarafından 15 yaşındaki öğrencisi ile yatakta basıldı. Öğretmen tutuklanarak cezaevine konuldu.

ABD’de 29 yaşındaki kadın öğretmen Andrea Baber, 15 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girerken kocası tarafından basıldı. Ayrıca geçen hafta öğrencinin babasına, oğlunun öğretmeni ile ilişkiye girdiğine dair fotoğrafların olduğu bir mailin geldiği öğrenildi. Öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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The Sun’ın haberine göre; öğretmen, 18 yaşından küçük bir bir çocuk ile ilişkiye girdiği için tecavüzle yargılanacak. Polisin yaptığı soruşturmada, öğretmenin öğrenci ile geçen sene ilişki yaşamaya başladığı ve bir yıl boyunca öğretmenin hafta bir veya iki kez öğrencisini evine çağırıp onunla ilişkiye girdiği belirtildi.

KOCASI YATAKTA BASTI

Öğretmenin kocası polise verdiği ifadede, karısını öğrencisi ile çıplak bir şekilde yatakta yakaladığını ve karısının öğrencisi ile çekilmiş çıplak fotoğraflarının olduğunu söyledi.

Baber, Springfield’daki Logos Christian Academy’de Dil ve Edebiyat öğretmeni olduğu öğrenildi. Ayrıca öğretmen öğrencisine esrar da temin ediyordu. Baber’in kefalet ücreti 456.250 dolar olarak belirlendi.