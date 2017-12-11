17 yaşındaki genç oyuncuya uçakta taciz

Hindistan sineması Bollywood'un genç aktrislerinden Zaira Wasim, (17) uçak seyahatinde yaşadığı tacizi sosyal medyadan paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımı sonrası iş adamı olduğu açıklanan Vikash Sachdev isimli taciz yakalanarak gözaltına alındı.

Bollywood’un genç yıldızlarından Zaira Wasim, yaşadığı tacizi sosyal medyadan paylaştı. Wasim, Hindistan’ın Delhi eyaletinden Mumbai eyaletine yaptığı uçuşta, arka koltuğunda oturan orta yaşlı bir kişi tarafından tacize uğradığını açıkladı.

“Önce türbülanstan dolayı olduğunu sandım ancak daha sonra arkamdaki yolcunun sürekli ayağını sırtıma ve boynuma değdirdiğini fark ettim” ifadelerini kullanan Wasim, tacizcisinin ayağının fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaştı.

Yapılan incelemelerin ardından isminin Vikash Sachdev olarak açıklanan işadamı gözaltına alındı. Havayolu şirketinden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “kabin görevlileri bir terslik olduğunu ancak iniş için yerlerine geçtikleri sırada fark etmiş. Olayla ilgili tarafımızca soruşturma yürütülmektedir. Yetkililerimiz Bayan Wasim ile görüşmek ve yardımcı olmak üzere Mumbai’ye gittiler” ifadeleri kullanıldı.