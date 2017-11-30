17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! İfadesi herkesi şok etti

Avustralya'nın Sidney kentinde 34 yaşındaki bir kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Olay ortaya çıkınca da öğretmen "Öğrencimle ilk tanıştığım dönemlerde yalnız ve mutsuzdu, onu mutlu etmek istedim" diyerek mahkemede kendini böyle savundu.

Sidney’de 34 yaşındaki kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle yalnız ve mutsuz olduğu için ilişkiye girdiğini söyledi.

ÖĞRENCİSİYLE DEFALARCA CİNSEL İLİŞKİYE GİRİP, CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR YOLLADI

Öğretmen, çalıştığı gramer okulunda tanıştığı öğrencisiyle defalarca ilişkiye girip öğrencisini cinsel içerikli mesaj yağmuruna tuttu.

“YALNIZ VE MUTSUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP ONU MUTLU ETMEK İSTEDİM”

Öğretmen mahkemede, 2015 yılında öğrencisi ile ilk tanıştığı dönemlerde öğrencinin yalnız ve mutsuz olduğunu sanıp öğrenciyi mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi.

MAHKEMEDE KENDİSİNİN DE ÇOCUKKEN YALNIZLIK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Adı açıklanmayan öğretmen, ayrıca öğrencisi ile defalarca sınıfta ve okulun deposunda buluşup ilişkiye girdiğini söyledi. Mahkemede, gözyaşları içinde kendisinin de çocukken yalnızlık yaşadığını ve bu yüzden öğrencinin yalnız kalıp üzülmesini istemediğini söyleyen öğretmen hakkında mahkeme nihai kararını 13 Aralık’ta verecek.