19 yaşındaki üniversite öğrencisi Anoreksiya’dan hayatını kaybetti. Zayıflık, uğruna ölünecek kadar önemli mi?

İngiltere'de anoreksiyaya yakalanan 19 yaşındaki Averil Hart hayatını kaybetti.

İngiltere’de ki East Anglia in Norwich Üniversitesi öğrencisi Averil Hart, yemek yiyememe hastalığı ‘anoreksiya'dan hayatını kaybetti.

Doktorlar, yeme bozukluğu nedeniyle kalbi zayıflayan genç kızın tüm iç organlarının tahrip olduğunu açıkladı.

Genç kızın babası kızının çocukluğundan itibaren kendisini çok kilolu hissettiğini söylediğini ve onu bu takıntısından bir türlü vazgeçiremediklerini ifade etti.