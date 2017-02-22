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Çin'de 20 yıl önce akıl hastası oğullarını hastaneye yatıran aile, bununla baş edemeyince, çareyi onu zincire bağlamakta buldu.
20 yıldır duvarların arasında zincire bağlı yaşıyor.
Çin'de yaklaşık 16 milyon insan akıl hastalıklarından muzdarip olarak yaşıyor.
İşte yıllardır zincire bağlı yaşayan o adamın dramı...
Yıllardır hiçbir iyileşme göstermedi ve aynı şekilde yaşamına devam ediyor.
Hastalığına hiçbir çare bulunamıyor. Onun ki akıl almaz bir yaşam öyküsü...
Genç adamın hayatı görenleri çok üzüyor.
Yemeğini bile zorla yiyor.
Hastane masraflarını karşılayamayan aile çaresizce çocuklarını izliyor.
Aile, bu yaşamın sonunun ne olacak bilemiyor.
20 yıldır zincire bağlı yaşıyor!
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