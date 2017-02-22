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20 yıldır zincire bağlı yaşıyor!

Çin'de 20 yıl önce akıl hastası oğullarını hastaneye yatıran aile, bununla baş edemeyince, çareyi onu zincire bağlamakta buldu.
12:2322 Şubat 2017
Dünya
20 yıldır zincire bağlı yaşıyor!
Çin'de 20 yıl önce akıl hastası oğullarını hastaneye yatıran aile, bununla baş edemeyince, çareyi onu zincire bağlamakta buldu.

Çin’de yaklaşık 16 milyon insan akıl hastalıklarından muzdarip olarak yaşıyor. O da 20 yıldır duvarların arasında zincire bağlı yaşıyor.

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İşte yıllardır zincire bağlı yaşayan o adamın dramı…

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Yıllardır hiçbir iyileşme göstermedi ve aynı şekilde yaşamına devam ediyor.

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Hastalığına hiçbir çare bulunamıyor. Onun ki akıl almaz bir yaşam öyküsü…

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Genç adamın hayatı görenleri çok üzüyor. Yemeğini bile zorla yiyor. Hastane masraflarını karşılayamayan aile çaresizce çocuklarını izliyor.

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Aile, bu yaşamın sonunun ne olacak bilemiyor.

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