24 ülkede 200 çevreci öldürüldü

Uluslararası insan hakları ve çevre örgütü Global Witness 2016 yılında rekor düzeyde çevreci aktivistin öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütün raporuna göre dünyada 24 ülkede 200 çevreci cinayete kurban gitti. 2015 yılında 16 ülkede öldürülen çevreci sayısı 185 idi.

En büyük ölümler Brezilya’da yaşanırken, Kolombiya ve Hindistan’da da bu tür ölümlerde büyük artış yaşandı.

Çevre Muhabiri Matt McGrath’in BBC’deki haberine göre; Bilgi kaynakları medya, hükümet dışı örgütler ve Birlemiş Milletler olan Global Witness örgütü çevreci ölümlerinin en fazla madencilik, tomrukçuluk ve tarım sektörlerindeki projeler nedeniyle görüldüğünü bildirdi.

2016 yılında çevreci ölümlerinin yüzde 60’ı Latin Amerika’da yaşandı ve kurbanların büyük çoğunluğu o bölgede yaşayan yerlilerdi.

Örgüt için çalışan Billy Kyte BBC’ye açıklamasında ” Bu tür olayların uzak ve tenha bölgelerde olduğunu sanıyorduk ancak bu saldırılar daha da pişkinleşti çünkü pek azı başarılı biçimde ceza aldı” dedi.

Örgütün raporuna göre geçen yıl 49 çevrecinin öldürüldüğü Brezilya ölümlerin en fazla yaşandığı ülke oldu. Onu 37 cinayetle Kolombiya, 28 ile Filipinler izliyor.

Hindistan’da da çevrecilere karşı şiddette üç kat artış görülürken raporu kaleme alan örgüt çalışanları buna neden olarak ülkede aktvistlere karşı baskıları gösteriyor.

POLİS VE ORDUNUN KARIŞTIĞI OLAYLAR

Raporda ayrıca saldırıların 43’ünün ardında polis ve ordunun bulunduğuna dair sağlam kanıtlar olduğu ve özel sektör için çalışan güvenlik görevlileri ya da kiralık katillerin 52 ölüme karıştığı ifade ediliyor.

2016’da Honduraslı çevreci Berta Caceres’in onlarca ölüm tehdidi almasının ardından öldürülmesinin büyük tepkiye yol açmıştı.

Global Witness’tan Kyte “Berta’nın öldürülmesinin ardından Honduras’a büyük bir uluslararası baskı yapıldı. Biz de Honduras hükümetine karşı kampanya yürüttük. Bu baskının meyve verdiğine yönelik işaretler var. Honduras’ta geçen yıl 14 kişi öldürülmüştü, bu yıl sadece bir kişi öldürüldü. Ancak hala pek çok insan saldırıya uğruyor” dedi.

Raporu hazırlayanlar madencilik, tarım, tomrukçuluk projelerini yürüten büyük banka ve yatırımcıların bu tür cinayetleri engellemeleri için çaba göstermesi çağrısında bulunuyor.

Kyte “Şiddetten uzakmış gibi görünseler de sonuçta bu projelerde yatırımcıların parası bu şiddete neden oluyor. Berta Caceres öldürülmeden önce 33 ölüm tehdidi aldı ancak tek bir yatırımcı baraj projesi çevresinde gelişen gerilimle ilgili çıkıp olumlu bir mesaj vermedi” dedi.