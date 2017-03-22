3 yıl boyunca aynı yerde oturan evsiz Victor’a hayat hikayesini sordu hayatı değişti!

Evsiz adam 3 yıldır her gün aynı yerde oturuyordu. Yoldan geçenlerin çoğu onu fark etmedi bile. Ancak her şey Ginger isimli kadının Victor'un yanına gidip ona hayat hikayesini sormasıyla değişti...

Evsiz adam 3 yıldır her gün aynı yerde oturuyordu. Yoldan geçenlerin çoğu onu fark etmedi bile. Ancak her şey Ginger isimli kadının Victor'un yanına gidip ona hayat hikayesini sormasıyla değişti...

Küçük bir iyilik bazen büyük bir değişimin kıvılcımı olabiliyor. Tıpkı Victor Hubbard ve Ginger’ın hikayesinde olduğu gibi… Teksas'ın Webster ilçesinin bir sokak köşesinde üç yıl boyunca evsiz bir adam hep aynı yerde oturuyordu. Hava nasıl olursa olsun onu orada bulmak mümkündü. Hava ister sıcak ister yağmurlu olsun adam hep oradaydı. Buradan geçenler kendi aralarında, ‘Birilerine bu konuda bir şey yapmalı' diye homurdanıyordu. Ancak kimse ona neden orada durduğunu sormuyordu. Bir gün Ginger Sprouse ismindeki bir kadın geçerken adamın yanında durdu ve onunla konuşmaya başladı.

3 YILDIR NEDEN AYNI KÖŞEDE OTURDUĞUNU ÖĞRENİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ!

Adamın adının Victor Hubbard olduğunu ve 32 yaşında olduğunu öğrendi. Herkes Victor'un sokaklarda yaşadığını sanıyordu. Ancak adamın psikolojik sorunları olduğunu bilmiyorlardı. Ginger, Victor'a neden hep orada durduğunu sordu. Victor'un verdiği cevap ikisinin de hayatını değiştirdi. 32 yaşındaki Victor’un psikolojik sorunlarının olduğunu ve annesinin onu üç yıl önce terk ettiğini öğrendi. Victor annesini son kez bu sokağın köşesinde gördüğü için o günden beri annesi geri gelecek diye bu noktada onu bekliyormuş.

GINGER, HİKAYESİNİ DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİ!

Ginger, Victor'un hikâyesini duyar duymaz çok üzüldü. Mevsimler geçiyor hava değişiyordu. Değişmeyen tek şey ise Victor'un aynı köşede oturmasıydı. Ginger, öğle aralarında Victor'un yanına gitmeye başladı. Ginger, eşiyle konuştuktan sonra bazen Victor'un evlerinde kalmasına ikna etti. Hava soğuk veya yağmurlu olduğunda Victor'un evlerine gelmesini söylediler. Ginger'ın yaptığı iyilik bununla da kalmadı. Victor'un psikolog masraflarını karşıladı ve düzenli olarak psikoloğa gittiğinden emin oldu. Sonra ona okullarının yanındaki restoranda iş verdi. Ginger, Victor'un hayatını Facebook'ta ‘This is Victor' isimli bir sayfa açarak orada paylaşmaya başladı.



İNSANLAR HEP BİRLİKTE YARDIM ELİ UZATTI!

Sayfayı kısa sürede binlerce kişi takip etmeye başladı. İnsanlar Victor'un hayat hikâyesinden çok etkilendiler ve ona maddi-manevi yardım ettiler. En sonunda adamı sokakta gördüğünde homurdanan insanlar bile onun gerçekte kim olduğunu öğrenip Victor'a destek olmaya başladılar. Onlarca insan Victor'a kıyafet verdi. Doktor muayeneleri için de kendi aralarında para topladılar. Sosyal bağış sitesi olan GoFundMe üzerinden insanlar Victor'a maddi destekte bulundular.

VICTOR SONUNDA MUTLU SONA ULAŞTI!

Victor'un hem psikolojisi düzeldi hem de sağlığı. Eskiden zayıf olan Victor bir süre sonra kilo almaya başladı. Victor'u ABD'de duymayan kalmadı. Victor'un amcası Ginger ile irtibata geçerek Victor'la görüşmek istediğini söyledi. Victor'un amcası da Teksas'ta yaşıyordu. Bir süre sonra amcası ve Victor da bir araya geldiler. Alınan son haberlere göre de Victor sonunda annesini bulmuş. Victor, KHOU News'e “Annemi tekrar bulduğum için çok şanslıyım. Ölmeden onu son kez görmek istiyordum” dedi. Ginger olmasa bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti.

Victor, “Herkesin aksine o beni görmezden gelmedi ve yardım elini uzattı. Ona ölene dek minnettar kalacağım” dedi. Victor'un hikâyesinin baş tanığı olan Ginger'ın, Victor'la tanıştıktan sonra hayatı değişti. Ginger, “Ondan çok şey öğrendim. Özellikle şükretmeyi ve elimdekilerle mutlu olmayı” dedi.

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