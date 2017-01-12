40 yıldır babasını arıyordu bulunca büyük şok yaşadı!

Kendisini evlatlık veren babasını 40 yıl boyunca arayan ve son olarak televizyon programına katılan kişi, babasının cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendisini evlatlık veren babasını 40 yıl boyunca arayan ve son olarak televizyon programına katılan kişi, babasının cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Adı Lee olark açıklanan kişi , 40 yıl boyunca aradığı biyolojik babasını bulabilmek için The Jeremy Kyle Show programına katıldı. Program ekibi , çekimler sırasında bir telefon geldiğini , Lee nin babasının cinsiyet değiştirerek kadın olduğu ve Michaela ismini aldığı bilgisini verdi.

Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Lee , sunucu Kyle dan düşünmek için süre istedi. Bir hafta sonra kararını veren Lee , babası ve üvey kız kardeşi Fern ile buluşmak istediğini açıkladı. Stüdyoya gelen Michaela , yıllar önce evlatlık verdiği oğluyla el sıkıştıktan sonra kucaklaştı.