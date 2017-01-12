40 yıldır babasını arıyordu bulunca büyük şok yaşadı!

Adı Lee olark açıklanan kişi , 40 yıl boyunca aradığı biyolojik babasını bulabilmek için The Jeremy Kyle Show programına katıldı. Program ekibi , çekimler sırasında bir telefon geldiğini , Lee nin babasının cinsiyet değiştirerek kadın olduğu ve Michaela ismini aldığı bilgisini verdi.
Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Lee , sunucu Kyle dan düşünmek için süre istedi. Bir hafta sonra kararını veren Lee , babası ve üvey kız kardeşi Fern ile buluşmak istediğini açıkladı. Stüdyoya gelen Michaela , yıllar önce evlatlık verdiği oğluyla el sıkıştıktan sonra kucaklaştı.