46 başsavcı hakkında istifa çağrısı!

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın, 'ABD'de derin devlet var' yönündeki açıklamalarının ardından, Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanan 46 başsavcının istifalarını istedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen “Beyaz Saray, Başkan Trump’ın kuyusunu kazmaya çalışan bir derin devlet olduğuna inanıyor mu?” sorusuna verdiği yanıtta, “Bir partinin 8 yıl boyunca görevde olduğunu ve hala geçen yönetimin atadığı kişilerin işbaşında olduğunu göz önüne alırsanız buna kuşku yok. Sekiz yıl boyunca hükümete sızan insanlar olduğu sürpriz olarak görülmemeli. Bunlar hala önceki yönetimin gündemini savunmaya devam ediyorlar” dedi.

‘BÖYLE BİR SORUMLULUKLARI YOK’

Spicer, “Peki bu kişileri CIA ya da DNI (Director of National Intelligence) soruşturup işten attıracak mı?” sorusuna da, CIA ve DNI çalışanlarının böyle bir sorumluluk ve yükümlülükleri olmadığı karşılığını verdi.

TRUMP’IN HABERİ YOK

Spicer, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra istifa etmesini istediği Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Türkiye için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddialarından Başkan Trump’ın haberi olmadığını da belirtti.

46 BAŞSAVCININ İSTİFASI İSTENDİ

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanan 46 başsavcının istifalarını istediği açıklandı. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Sessions’ın Obama döneminde atanan ve halen görevde olan 46 başsavcıyı derhal istifa etmeye çağırdığını açıkladı. Adalet Bakanlığı’nın yeni başsavcılar atamasına kadar, kariyer başsavcılarının soruşturma ve kovuşturmaları sürdürebileceği belirtildi. Flores, istifa çağrısının yeni yönetimin uyum içinde görev yapmasını sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

ADALET BAKANLIĞI SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Bu arada New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara’nın da istifaya çağrılıp çağrılmadığı ise açıklık kazanmadı. Adalet Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Seçimlerden sonra ABD Başkanı Donald Trump, Bharara ile bir araya gelmiş ve Obama tarafından atanmasına karşın Bharara’dan görevinde kalmasını istemişti. DHA