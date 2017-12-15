6 yaşındaki Youtuber Ryan, oyuncak tanıtarak yılda 11 milyon dolar kazanıyor

Youtube'da en çok kazananlar listesi açıklandı. Bu listede 8. sırada olan ise 6 yaşındaki Ryan, yılda 11 milyon dolar kazanıyor. Peki Ryan'ın videoları neden bu kadar çok izleniyor.

6 yaşındaki Ryan milyonlarca çocuğu imrendirecek kadar çok eğleniyor ve oyuncak tanıtarak milyon dolarlar kazanıyor. İnternetin en büyük video platformu YouTube’a koyduğu haftalık videolarda oyuncaklarını hediye paketlerinden çıkaran, bir yandan da çeşitli muzırlıklar yapan Amerikalı ufaklık, 2017’de yaklaşık 11 milyon dolar kazandı. ‘Ryan Toys Review’ adlı YouTube kanalında oyuncakları test ederek yorumlar yapan çocuğun videoları, ilk paylaşımını yaptığı Mart 2015’ten bu yana 17 milyar kez izlendi.

Ekonomi dergisi Forbes, Ryan’ı YouTube’un en çok kazanan 8’inci kişisi ilan etti bile. İnternetin en bilinen yüzlerinden olsa da Ryan son derece gizemli bir çocuk. Soyadını da nerede yaşadığını da bilen yok. Anne ve babasıyla yapılan mülakatlardan anlaşılan o ki, Ryan daha 3 yaşındayken bu YouTube kanalını açmaya kendi iradesiyle karar verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tubefilter internet sitesine konuşan ama adını açıklamayan Ryan’ın annesi şunları söyledi:

“Ryan bir gün benzer kanalları görüp ‘Ben niye diğer çocuklar gibi YouTube’da yokum?’ diye sordu. Biz de karar verdik ve işe koyulduk.

“Oyuncak dükkanına gidip ilk hediyesini, bir lego tren setini ona aldık. Her şey böyle başladı. Şimdi günde bir video paylaşmaya çalışıyoruz. Haftada birkaç kez üst üste videolar çekiyoruz.”

FARKI SÜRPRİZ YARATMASI

YouTube yıldızlarının çoğu videolarında daha önceden hazırlanmış metinler üzerinden konuşup hareket ediyor. Kanalın takipçilerine göre Ryan’ın onlardan farkı, oyuncaklarını yavaş yavaş açarken “tam bir sürpriz atmosferi” yaratması. İşte Ryan’ın bir oyuncak tanıtımı;

Ryan, sosyal medyada yıldız olmasını sağlayan ilk büyük videosunda plastik dev bir yumurtaya saklanmış 100’den fazla oyuncağı açıyordu. Bu videosu 800 milyondan fazla izlendi. Geçen yıl Ocak ayında 1 milyona çıkan kanalının takipçi sayısı, günümüzde 10 milyona ulaşmış durumda.