7 sene sonra komadan uyandı ve kızıyla tanıştı

Doğum sırasında komaya giren Sırbistanlı kadın, tam 7 yıl sonra uyanarak doktorları şaşırttı.

Sırbistanlı Danijela Kovaceviç, tam 7 yıl sonra komadan uyanarak, kızı Marija ile tanıştı. Danijela Kovaceviç, 2009 yılında doğum esnasında, ölümcül kan zehirlenmesi yaşayarak bilinci kapanmıştı. Doktorlar, bu ilerlemenin, beyin hücresi fonksiyonlarını uyaran geniş fiziksel ve konuşma terapisinin bir sonucu olduğunu aktardı. Tedaviye ilişkin sonraki süreçlerde, Pforzheim'da bulunan bir Alman rehabilitasyon kliniğindeki doktorlar ise Danijela Kovaceviç'in konuşmaları ve hareketlerini takip edebileceklerini söyledi.

Danijela Kovaceviç'in ailesi ise tedavi masraflarının çok fazla olduğunu belirterek bir yardım kampanyası düzenlenmesini istiyor. Aile tedavinin devam etmesi için 50 bin euroya ihtiyaç duyduklarını aktardı. Danijela Kovaceviç'in Sırbistan'da komadan uyanan ilk kişi olarak belirtiliyor. İHA