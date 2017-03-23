700 yıllık iskelete yeniden yüz verdiler

Fotoğrafını gördüğünüz bu kişinin sokaktaki insanlardan bir farkı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu yüz, 13'üncü yüzyılda İngiltere'de yaşamış bir insana ait.

Fotoğrafını gördüğünüz bu kişinin sokaktaki insanlardan bir farkı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu yüz, 13'üncü yüzyılda İngiltere'de yaşamış bir insana ait.

“Context 958” ismi verilen iskelet 2010-2012 yılları arasında Cambridge’de yapılan kazıdan bulunan 400 mezardan birinde yatıyordu. Bulunan iskeletlerin tamamının 13’üncü ve 15’inci yüzyıllara ait oldukları belirlendi.

Bu bölge ortaçağda fakirler ve hastalara yardımcı olan St. John Hastanesi’nin bulunduğu noktaydı ve ölüler, arkasında bulunan mezarlığa gömülüyorlardı.

Dundee Universitesi’nden uzmanlarla çalışan Cambridge Üniversitesi Profesörü John Robb iskeletin yüzünü yeniden yapılandırdı. 700 yıl önce yaşadığı belirlenen bir kişiye ait olan oldukça sağlam olan iskelette ağır çalışma koşullarına işaret eden aşınmalar görüldüğü ifade ediliyor.

Bu yüzden de muhtemelen zor bir hayat yaşadığı tahmin edilmekte. Diş minesinin gençliği sırasında iki kez büyümeyi durdurmuş olması da, açlık veya ciddi bir hastalık ile karşılaştığını gösteriyor. Arkeologlar, başının arkasında kaba güç hasarı buldular ancak bu hasar, ölmeden önce iyileşmişti.

“Ne iş yaptığını tam olarak söyleyemesek de işçi sınıfına mensup, muhtemelen alım satımla uğraşan bir kimse olduğunu düşünüyoruz” diyen Profesör Robb şöyle devam ediyor:

“Ticaretle uğraştığı ya da önermesini, et ve balık ağırlıklı beslendiğini tespit ettiğimiz için söyleyebiliyoruz. Bu tarz bir meslek o dönemde yaşayan bir kişinin fakir insanlardan daha fazla yemeğe erişebilmesini sağlıyordu.”

Profesör Robb, fark ettikleri bir diğer ilginç durumun, Ortaçağ geleneklerine tezat bir şekilde cesedin öldükten sonra yüz üstü olarak gömülmesi olduğunu belirtiyor.