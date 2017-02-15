Bu video izleyenleri ağlatıyor: Ölüm döşeğinde serenat

Aşkın bir ömrü var mıdır? İşte bu çift bu soruya olan yanıtı en iyi şekilde veriyor. 73 yıldır evlilerdi, bakın sonra ne oldu...

Aşkın bir ömrü var mıdır? İşte bu çift bu soruya olan yanıtı en iyi şekilde veriyor. 73 yıldır evlilerdi, bakın sonra ne oldu...

Laura ve Howard 73 yıldır birbirine ilk günkü gibi bakan evli bir çiftti. Laura çok hastalandığında, çocukları ve torunları bu kötü günlerinde hala birbirlerini ne kadar sevdiklerini dünyaya göstermek için çifti kameraya aldı.

Gençliklerinde birbirlerine söyledikleri şarkıyı Howard, tek aşkı Laura’ya söyledi ve odadaki herkes hüzün doldu. Sonrasında ise Laura’nın durumu biraz daha düzelse de bu videodan 8 ay kadar sonra Howard hayatını kaybetti. 93 yaşındaki hayat arkadaşı Laura ise, onun gidişine sadece 5 gün dayanabildi. 5 gün sonra hayata gözlerine yuman kadın, kocasının yanına gömüldü. Çift geride 9 çocuk, 18 torun ve 12 de torun çocuğu bıraktı…

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