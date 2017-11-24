8 milyar dolarlık kapışma!

Black Friday rekorla başladı... Milyonlarca müşterinin mağazaların kapılarında kuyruk oluşturduğu indirimli alışveriş günleri dünyanın birçok yerinde izdihamlara neden oldu

ABD’de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü’nün ardından Black Friday(Kara Cuma) olarak bilinen indirimli alışveriş günleri başladı. Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan indirimli alışveriş günlerinde müşteriler tam 8 milyar dolar harcayacak.

Black Friday rekorla başladı… Milyonlarca müşterinin mağazaların kapılarında kuyruk oluşturduğu indirimli alışveriş günleri dünyanın birçok yerinde izdihamlara neden oldu.

İndirim oranlarının yüzde 40 ile yüzde 50 arasında değiştiği etkinlikleri yıl boyunca hem müşteriler hem de mağazalar iple çekmişti…

Son açıklanan rakamlar bu beklentinin her iki taraf içinde karşılandığını gösteriyor zira içinde bulunduğumuz “Black Friday” süreci 8 milyar dolarlık bir rakam ile bugüne kadarki en büyük hasılata ulaşmak üzere.

Gece yarısı açılan mağazaların kapılarına bir önceki gün gelerek kuyruk oluşturan müşteriler mağazaların açılması ile birbirlerini ezerek alışveriş çılgınlığına başladı.

Perakende Merkezi Araştırmalarının(Centre for Retail Research) yayınladığı bildiriye göre bu sene Black Friday dönemi alışverişlerinin geçen seneye göre yüzde 7 artacağını belirtiliyor.

Black Friday'in ilk gününde binlerce mağaza kontrolden çıkan müşterilerin gazabına uğradı. Kontrolsüzce etraflarına saldıran insanlar kapabildiklerini ürünleri satın aldı, kapamadıkları ürünleri ise diğer müşterilerin ellerinden zorla almaya çalıştı.

Her sene benzer sahnelerin yaşandığı indirim günlerinde yaralananlar ve baygınlık geçirenler için ilk yardım hazırlıkları yapıldı.

İndirim oranlarının yüksek miktarda olması nedeniyle 8 milyar dolara ulaşacak olan satışlar mağazalar için büyük kar oranları olarak görülmüyor. Ancak Black Friday, son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişlerin yaygınlaşması sebebiyle zarar gören mağazalar için bir nimet.