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97 yaşındaki ikiz kızkardeşler düşerek öldü

ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Barrington kentinde, 97 yaşındaki ikiz kız kardeşler dondurucu soğukta, evlerinin önünde düşerek öldü.
23:007 Mart 2017
Dünya
97 yaşındaki ikiz kızkardeşler düşerek öldü
ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Barrington kentinde, 97 yaşındaki ikiz kız kardeşler dondurucu soğukta, evlerinin önünde düşerek öldü.

Polis yetkililerine göre, Cuma gecesi akşam yemeğine gittikleri 89 yaşındaki kızkardeşlerinden dönen Martha Young Williams ve Jean Young Haley adlı ikizler evlerinin önünde dengelerini kaybederek düştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ertesi gün komşularının fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Williams ve Haley kurtarılamadı.

Polise göre, önce Williams düştü. Haley de ambulans çağırmaya giderken, garajın paspasına takıldı.

Kadınların donarak öldükleri tahmin ediliyor. Barrington kentinde hafta sonu sıcaklık eksi 11 dereceye düşmüştü.

Son güncelleme: 23:1907.03.2017
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