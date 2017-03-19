Son dakika… AB Komisyonu Başkanı’ndan flaş ‘Türkiye’ açıklaması!

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin Birliğe üyeliğinin AB'nin istememesi değil, Ankara'nın isteksizliği nedeniyle olmayabileceğini ifade etti. Juncker, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin ise üyelik görüşmelerinin sonu olacağını vurguladı. Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasına ilişkin de konuşan Juncker, "Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Erdoğan birçok kez tehdit etmiş olsa da, ben bu tehditlerle büyüdüm” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin Birliğe üyeliğinin AB'nin istememesi değil, Ankara'nın isteksizliği nedeniyle olmayabileceğini ifade etti. Juncker, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin ise üyelik görüşmelerinin sonu olacağını vurguladı. Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasına ilişkin de konuşan Juncker, "Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Erdoğan birçok kez tehdit etmiş olsa da, ben bu tehditlerle büyüdüm” dedi.

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine konuşan Juncker, toplantı krizi, tutuklu gazeteciler, Avrupa'daki Türkler, geri kabul anlaşması ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

HOLLANDA’NIN TEPKİSİ DOĞRUYDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine dönük Nazi kıyaslamalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Jucker, “AB'ye girmek isteyen bir ülkenin Cumhurbaşkanın, Nazi zulmüne uğrayanları suçlaması kabul edilemez. Erdoğan'ın sözleri Nasyonal Sosyalistler ve faşistlerin yaptıklarını önemsiz gibi gösteriyor” diye konuştu. Juncker, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan toplantı krizi esnasında Hollanda'nın giriş yasağı koymasını ise, “Bu tepki doğruydu” diye değerlendirdi.

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HER ÜLKE KENDİ KARAR VERMELİ

DHA’nın aktardığı habere göre; Jucker, AB çapında giriş yasakları gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya, “AB kendi sorumluluk alanıyla kendisini sınırlamalı. Bunun dışındaki konular üye ülkelerin sorumluluk alanına girer. Her ülke Türk siyasilerin seçim çalışması yapmasına kendisi karar vermeli” dedi.

SAHTE BİR TARTIŞMA

AB Komisyon Başkanı Juncker, “Türkiye ile üyelik ilişkilerinin durdurulması ya da dondurulması gerekir mi” sorusuna şu karşılığı verdi:

Bu sahte bir tartışma. Şu anda zaten olmayan bir görüşmenin durdurulmasının bir anlamı yok. Ancak şu bir gerçek: Türk hükumetinin getirmeye çalıştığı anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa konserine tiz “bir ses etkisi yapıyor. Ben armoni tutkunu birisi olduğum için, böyle tiz dil vuruşlarını sevmiyorum. Türkiye'nin üyeliği AB ülkelerinin istememesinden değil, Türklerin AB standartlarını getirme konusundaki isteksizliğinden gerçekleşmeyebilir.”

AB’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ: İDAM

Jean-Claude Juncker, “AB'nin kırmızı çizgisi nedir” sorusuna ise,”Türkiye'de idam cezası yeniden yürürlüğe girecek olursa, üyelik görüşmeleri de son bulur” diyerek idamın getirilmesinin kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

AB ŞANTAJA AÇIK DEĞİL

Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasının Avrupa'yı şantaja açık hale getirdiği yönündeki eleştirileri reddeden Juncker, “AB, şantaja açık değil. Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Erdoğan birçok kez tehdit etmiş olsa da, ben bu tehditlerle büyüdüm” şeklinde konuştu.

Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk ile hiçbir sorunlarının olmadığını da kaydeden Juncker, Türklerin AB'ye uyum sağladığını ve yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sunduklarını da söyledi.