AB Kurumları İngiltere’den Taşınıyor

Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Theresa May’in ‘Brexit, Brexit’dir sözüne aynen karşılık verdi ve 27 üye ülkenin AB bakanlarını 2 Avrupa Birliği kurumunun yeni yerini belirlemek için harekete geçirdi. Aday şehirler sıkı bir elemeden geçirildi ve adları birer parça kağıda yazılıp cam fanusun içinden yapılan çekilişle belirlendi.

Londra'dan taşınacak iki Avrupa Birliği dairesinden biri İlaç Dairesi'ydi. Amsterdam, Kopenhag ve Bratislava gibi iddialı ve istekli yarışmacıların yanı sıra Bükreş ve Sofya gibi 18 kent, İlaç Dairesi'nin yeni merkezi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Karar daha ilk etapta İngiltere ekonomisinden 1000 adet işgücünü doğrudan, çok daha fazlasınıysa dolaylı olarak koparıyor.

Brüksel'den Londra'ya gelen habere göre, bu karar üç saat içinde alındı. Adaylardan Milano da kazanmaya epey yaklaştı ancak son tur oylamada birinciliği Amsterdam'a kaptırdı. Bakalım bu dev binanın taşınması ne kadar sürecek.

Brüksel'in eleme, çekiliş ve sonrasında oylamayla yeni şehrine karar verdiği ikinci kurum, yine Londra'nın yeni finans merkezinin tam ortasında, Kanada Meydanı 1 numaralı gökdelende yer alıyor.

8 Avrupa kentinin aday olduğu yarışmayı Dublin kıl payı kaçırdı Bankacılık Dairesi'nin yeni merkezi olmayı. Avrupa Birliği Merkez Bankası'na ev sahipliği yapan favori aday Frankfurt'un yarışı kaybetmesiyse şaşkınlıkla karşılandı.

Daha şimdiden Avrupa kurumlarını kaybetmeye başlayan İngiltere'den ses çıkmadı ama bu yarışmanın diğer kaybedenleri tepkilerini göstermekten çekinmedi. İtalya bir oy farkıyla kazananın belirlenmesinin ‘haksızlık' olduğunu öne sürdü. Heyecanlı katılımcılardan Slovakya'dan AB bakanı Tomas Drucker da Bratislava ve diğer Doğu Avrupa kentlerinin ikinci tura bile gelmeden elenmesini haksızlık olarak nitelendirdi.

İngiltere hükümetinin, önceki iki muhafazakar başbakanının himayesi altında kurulan bu iki değerli düzenleyici organın yer değişikliğini durdurmak için güçsüz kaldığını söylemek mümkün.

Avrupa Birliği’nden Çıkış Dairesi ise İngiltere'de konuşlu tüm kurumların geleceğinin Brexit görüşmelerine tabi olması gerektiğini söylerken, bugünlerde somutlaşan ayrılık rüzgarlarının bundan sonra neler getireceği merak konusu.