ABD askerleri Suriye hükümet güçlerine yasal saldırılar düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin IŞİD'le mücadele eden koalisyonun eylemleri kapsamında, Suriye ordusu ve hükümet yanlısı güçlere 'yasalara uygun şekilde' saldırı düzenlediğini söyledi.

Trump ABD Kongre’sine pazartesi günü gönderdiği mektupta, Suriye’de IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında bulunan ABD askerlerinin ‘Suriye hükümeti ve hükmet yanlısı güçlere karşı az sayıda saldırı gerçekleştirdiğini’ açıkladı.

‘YAKIN TEHDİTLERİ ÖNELMEK İÇİN YASAL ÖNLEMLERDİ’

ABD Başkanı mektupta “Bu saldırılar ABD ve koalisyonda yer alan ortaklarına yönelik yakın tehditleri önlemek için alınmış yasal önlemlerdi” dedi.

70’ten fazla üyesi bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı hava saldırılarının yanı sıra karadan top ve roketlerle saldırılar düzenlemişti.

Irak’taki koalisyon saldırıları Irak hükümetinin desteğine sahipken, Suriye’deki saldırılar Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan gerçekleştirilmişti.

EN AZ 801 SİVİL ÖLDÜ

Ortak Görev Gücü ‘Öz Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan son açıklamaya göre kasım ayı itibarıyla koalisyonun Irak ve Suriye’deki saldırılarında 801 sivil ‘kasıtsız olarak’ öldürüldü.

Dün Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 yıl süren IŞİD karşıtı operasyonun ardından Suriye’deki Rus askerlerinin kalıcı üslerine geri çekilmesi emrini vermişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın talebi üzerine Suriye’deki IŞİD karşıtı operasyonlarına 2015’te başlayan Rus ordusu iki yılda yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Suriye’deki operasyonları boyunca Rus askerleri, antik Palmira kenti dahil çok sayıda bölgenin IŞİD militanlarından kurtarılmasını sağlamıştı.