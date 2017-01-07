ABD basını: Siber saldırılarda rol alan Rusların kimlikleri belirlendi

ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğine yönelik raporunda, bilgisayar korsanlarınca çalınan e-postaları Wikileaks'e ulaştıran Rusların kimliklerinin de yer aldığı iddia edildi.

NBC, CNN ve Washington Post’ta yer alan haber, istihbarat servislerinin dün ABD Başkanı Barack Obama’ya sunduğu raporu gören, ismi verilmeyen ABD’li yetkililere dayandırıldı.

Raporda, üst düzey Rus yetkililerin, Donald Trump’ın seçimi kazanmasını kutladığını gösteren bilgilerin de yer aldığı belirtiliyor.

NBC News ayrıca, Rus bilgisayar korsanlarının sadece adaylardan Hillary Clinton’un partisi Demokratik Parti yönetimini değil, Beyaz Saray, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve büyük ABD’li şirketleri de hedef almış olduğunu iddia etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, istihbarat servisleri, Rusya’nın siber saldırıları Donald Trump’ın başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla yaptığını savunuyor.

ABD’li yetkililer bugün raporla ilgili olarak Trump’a da bilgi verecek.

Trump: Çok gizli rapor nasıl basına sızdı?

Daha önce de attığı tweetlerle istihbarat servislerinin iddialarına şüpheyle yaklaştığını belirten Trump, Obama’ya sunulan raporun basına sızmasını eleştirdi.

Trump “NBC, Obama’ya sunulan çok gizli raporu nasıl görüyor? Onlara bu raporu kim verdi, neden verdi? Politika!” yazdı.

Raporun gizli olmayan bölümleri gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacak.

8 Kasım’daki ABD başkanlık seçimi öncesinde, Demokrat aday Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC) e-postaları hacklenmişti. Yazışmalar, Wikileaks’te paylaşılmıştı.

Rusya ise suçlamayı reddediyor. Wikileaks kurucusu Julian Assange da e-postaların kaynağının Moskova olmadığını iddia ediyor.