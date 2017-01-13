ABD Başkan Yardımcısı Biden’ı ağlatan sürpriz

Başkan Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirdi.

Başkan Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirdi.

Beyaz Saray'da Biden için düzenlenen veda etkinliğine katılan ve daha önce burada sadece bir konuşma yapacağı duyurulan Obama, sürpriz yaparak Biden'a madalya takdim etti. Bu esnada Biden'ın oldukça duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Amerika’nın Sesi sitesinin haberine göre Biden'ı “Amerikan halkına beslediği inanç, ülkesine olan sevgisi ve nesillerce kalıcılığını koruyacak yaşam boyu hizmetleri”nden dolayı bu ödüle layık gördüğünü belirten Obama, Biden'ı başkan yardımcısı olarak seçmesini, “sadece benim için değil, Amerikan halkı için de en iyi seçim” şeklinde niteledi.

Obama'dan sonra konuşan Biden da duygu yüklü bir konuşma yaptı. Biden, özellikle Obama ile olan dostluklarına vurgu yaptı.