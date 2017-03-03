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Trump: Savunma harcamaları artacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasında yer alan Gerald R. Ford gemisinde yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının artıracağını söyledi.
00:263 Mart 2017
Dünya
Trump: Savunma harcamaları artacak
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasında yer alan Gerald R. Ford gemisinde yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının artıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasında yer alan Gerald R. Ford gemisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin savunma harcamalarının genişletileceğini aktardı.

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Trump, savunma harcamalarına çok önem verdiğini ve birçok ekipmanların, savaş gemilerinin sayısının en kısa zamanda artırılacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump şu an herhangi bir ülkeyle yarış içerisinde olmadıklarını ve askeri güç bakımından dünyada en iyisi olduklarını ve olacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamaları için düşünülen bütçenin 54 milyar dolar olacağını söyledi.

İHA

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