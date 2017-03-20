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ABD Başkanı Trump hakkında çok çarpıcı bir iddia!

ABD'nin göreve geldiği günden beri çok tartışılan başkanı Donald Trump hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın "yakında istifa edeceği" iddia edildi.
22:2920 Mart 2017
Dünya
ABD Başkanı Trump hakkında çok çarpıcı bir iddia!
ABD'nin göreve geldiği günden beri çok tartışılan başkanı Donald Trump hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın "yakında istifa edeceği" iddia edildi.

Demokrat Parti üyesi ABD Senatörü Dianne Feinstein, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yakında istifa edeceğini” iddia etti.

“YAKINDA İSTİFA EDECEK”

Independent’ın haberine göre Trump’ın görevden alınması için neden kongrenin adım atmadığı sorulan Feinstein, ABD Başkanı’nın yakında istifa edeceğini öne sürdü. Demokrat Partili senatöre sorulan soruda, “Hergün yasaları çiğnediğini biliyoruz. Rusya’yla anlaşmaları olduğu da aşikar. Anayasaya aykırı pek çok şey yapıyor. Onu nasıl görevden alacağız?” denmişti.

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“ŞU ANDA AÇIKLAYAMAM”

Feinstein yaptığı açıklamada, “bu konuyla ilgilenen pek çok kişi var” dedi. ABD’li senatöre Trump’ın görevden alınabileceği bir şey yapıp yapmadığının sorulması üzerine, “bunu şu anda açıklayamam” diyerek yanıt verdi.

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Son güncelleme: 22:3320.03.2017
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