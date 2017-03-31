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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’dayken zırhlı araçlar YPG’ye teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u dün Ankara'da Saray'da ağırlayıp, PYD-YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu uzun uzun anlattı. Ancak bu görüşme yapılır, Amerikalı Bakan da Erdoğan'ı, Başbakan Binali Yıldırım'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu dinlerken, Amerikalılar PYD-YPG'ye zırhlı araçlar gönderdi.
Zeynep GÜRCANLI
11:2031 Mart 2017
Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’dayken zırhlı araçlar YPG’ye teslim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u dün Ankara'da Saray'da ağırlayıp, PYD-YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu uzun uzun anlattı. Ancak bu görüşme yapılır, Amerikalı Bakan da Erdoğan'ı, Başbakan Binali Yıldırım'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu dinlerken, Amerikalılar PYD-YPG'ye zırhlı araçlar gönderdi.

Kuzey Irak’taki Kürdistan bölgesinde yayın yapan Rudaw haber sitesi, Amerikalılar’ın PYD-YPG kontrolündeki Rojava bölgesine gönderdiği zırhlı araçların “teslim alınışını” haber yaptı.

Görüntülü olarak da yayınlanan haberde, zırhlı araçların Semalka sınır kapısından Rojava’ya sokulduğu aktarıldı.

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TILLERSON O SORULARA YANIT VERMEMİŞTİ

Tillerson’un Ankara ziyaretlerinin ardından Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında ısrarla “ABD’nin YPG-PYD’ye desteğinin sürüp sürmeyeceği” sorulmuş ancak Amerikalı bakan sadece şu yanıtı vermişti;

“Tartışmamız devam edecek” “Zor seçenekler bunlar, zor tercihler…”

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Son güncelleme: 12:5531.03.2017
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