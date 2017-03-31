ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’dayken zırhlı araçlar YPG’ye teslim edildi

Kuzey Irak’taki Kürdistan bölgesinde yayın yapan Rudaw haber sitesi, Amerikalılar’ın PYD-YPG kontrolündeki Rojava bölgesine gönderdiği zırhlı araçların “teslim alınışını” haber yaptı.
Görüntülü olarak da yayınlanan haberde, zırhlı araçların Semalka sınır kapısından Rojava’ya sokulduğu aktarıldı.
Tillerson’un Ankara ziyaretlerinin ardından Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında ısrarla “ABD’nin YPG-PYD’ye desteğinin sürüp sürmeyeceği” sorulmuş ancak Amerikalı bakan sadece şu yanıtı vermişti;
“Tartışmamız devam edecek” “Zor seçenekler bunlar, zor tercihler…”