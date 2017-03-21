ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Rusya ziyareti için NATO bakanlar toplantısına katılmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gelecek ay NATO dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıya katılmayacağı açıklandı. Tillerson'ın o tarihlerde Çin Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretini bekleyeceğini ve ardından da Nisan ayında Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gelecek ay NATO dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıya katılmayacağı açıklandı. Tillerson'ın o tarihlerde Çin Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretini bekleyeceğini ve ardından da Nisan ayında Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacağı ifade edildi.

Tillerson 28 NATO bakanının 5-6 Nisan’da Brüksel’de yapacağı toplantılara katılmayacak ve Başkan Donald Trump’ın 6-7 Nisan’da ABD’yi ziyaret edecek olan Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping ile Florida’da yapacağı görüşmelerde yer alacak. Bunun ardından Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak.

ABD’li iki eski yetkili, Tillerson’ın NATO toplantısına gitmeyip onun yerine Moskova’yı ziyaret etmesinin Trump’ın büyük devletlerle ilişkileri, ittifakın önünde gördüğü algısını güçlendirebileceğini söylediler.

Bu program aynı zamanda güvenlik konusunda ABD’ye muhtaç olan küçük NATO üyelerini de tereddütte bırakabilir.

PUTİN İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Trump’ın sıklıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i övdüğü ve Tillerson’un da Exxon Mobil şirketinin CEO’su olduğu yıllarda Rus hükümetiyle yakın işbirliği yaptığı biliniyor. Tillerson Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları sorgulamış ve bunların ABD’nin ticari ilişkilerine zarar vereceğini söylemişti.

NATO bakanlar toplantısında ABD’yi siyasi ilişkilerden sorumlu Bakan Yardımcısı Tom Shannon temsil edecek.

“VAHİM BİR HATA”

ABD Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komitesi üyesi Demokrat Partili Eliot Engel, Tillerson’un Brüksel’de yapılacak NATO toplantısına gitmemesini eleştirdi.

Engel yaptığı yazılı açıklamada, “Donald Trump yönetimi Amerika’nın en önemli ittifakının güvenini sarsacak ve bu yönetimin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile fazla yakın olduğu kaygılarını besleyecek vahim bir hata yapmaktadır” dedi.