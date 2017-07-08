ABD Dışişleri Bakanı’na İstanbul’da ‘yaşam boyu başarı ödülü’ verilecek

Pazar günü İstanbul'a gelecek ABD Dışişleri Bakanı Rexx Tillerson'ın petrol endüstrisine katkılarından dolayı 'yaşam boyu başarı ödülü' verileceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde dışişleri bakanlığı pozisyonuna gelen Rex Tillerson yarın İstanbul’a geliyor. G20 zirvesi sonrasında Hamburg’dan İstanbul’a gelecek olan Tillerson, petrol endüstrisinin ‘olimpiyatları’ olarak bilinen 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılacak. Dışişleri Bakanı olmadan önce Exxon Mobil’in CEO’luğunu üstlenen Tillerson’a ‘yaşam boyu başarı ödülü’ verileceği açıklandı.

Tillerson’ın petrol ve doğalgaz endüstrisine katkılarından dolayı bu ödülün verileceği kaydedildi. Daha önce Shell ve Chevron’un CEO’ları ile Suudi Arabistan’ın petrolden sorumlu eski bakanı ve Katar’ın başbakan yardımcısının da aldığı bu ödül 10. kez sahibini bulacak.