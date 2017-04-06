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ABD Dışişleri: ‘Esad’ın geleceği belirsiz’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İdlib'deki kimyasal saldırıyı değerlendirerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu ve "Esad'ın gelecekte Suriye halkını yönetmede rolü olmayacak gibi göründüğünü" söyledi.

23:046 Nisan 2017
Dünya
ABD Dışişleri: ‘Esad’ın geleceği belirsiz’
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İdlib'deki kimyasal saldırıyı değerlendirerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu ve "Esad'ın gelecekte Suriye halkını yönetmede rolü olmayacak gibi göründüğünü" söyledi.

Rex Tillerson, Florida’da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesi basın toplantısında konuşarak, “Bu saldırıdan Beşar Esad liderliğindeki Suriye rejiminin sorumlu olduğundan şüphemiz yok, bu bilgilerimizi destekleyen deliller var,” ifadelerini kullandı.

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RUSYA’YA ÇAĞRI

“Rusya’nın Beşar Esad’a desteğini dikkatlice gözden geçirmesi çok önemli,” diye ekleyen Tillerson, “ABD, Suriye’de rejimi değiştirme çalışmasına önayak olacak mı?” şeklindeki bir soruya, “Bu adımlar konusunda çalışma aşamasındayız,” diye cevap verdi.

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GELECEĞİ BELİRSİZ

Tillerson; Esad’ın geleceğiyle ilgili açıklamasında, “Esad’ın gelecekteki rolü gerçekten belirsiz. Yaptığı bu hamlelere bakılırsa, Esad’ın Suriye halkını yönetmede rolü olmayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

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Son güncelleme: 23:0506.04.2017
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