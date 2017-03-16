ABD, İsrail’den vazgeçmiyor

ABD’den yapılan açıklamada, bütçe çalışmaları dahilinde ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımların azaltılmayacağı, diğer ülkelerin ise değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

ABD’den yapılan açıklamada, bütçe çalışmaları dahilinde ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımların azaltılmayacağı, diğer ülkelerin ise değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'in 2018 mali yılı için önerilen bütçesinin, ABD'nin İsrail'e yapacağı yardımları azaltmayacağını, ancak Mısır ve Ürdün dahil olmak üzere diğer ülkelere yönelik yardım seviyelerinin halen değerlendirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner yaptığı açıklamada, “İsrail'e yardımımız garanti ve en güçlü ortaklarımıza ve müttefiklerimize olan bağlılığımızı açıkça yansıtıyor” ifadelerini kaydetti.

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Mark Toner, diğer yardımlarla ilgili olarak ise, “Dış askeri yardım seviyeleri halen değerlendirilmekte ve kararlar alınmaya devam edilecek. Birleşik Devletler, İsrail ile olan barış antlaşmalarının bir parçası olarak Ürdün ve Mısır'a yardım sağlamaktadır” ifadelerini ekledi. İHA