ABD ordusu hakkında ‘tarihi’ karar!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bütçede savunma harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray’da valilere hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon’un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.

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“ORDUMUZA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BU ZAMANDA…”

“Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak,” diyen Trump, “Tükenmiş ABD ordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu.” DHA