Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD ordusu hakkında ‘tarihi’ karar!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bütçede savunma harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.
22:4527 Şubat 2017
Dünya
ABD ordusu hakkında ‘tarihi’ karar!
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bütçede savunma harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray’da valilere hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon’un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.

İLGİLİ HABERDonald Trump'a mahkeme şoku!Donald Trump'a mahkeme şoku!

“ORDUMUZA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BU ZAMANDA…”

“Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak,” diyen Trump, “Tükenmiş ABD ordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu.”  DHA

İLGİLİ HABERABD Başkanı Donald Trump'tan flaş itiraf!ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş itiraf!
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar