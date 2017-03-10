ABD ordusunda çıplak fotoğraf krizi

Amerikan askerlerin, kadın meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını internette paylaştığı ortaya çıktı.

Business Insider, çıplak fotoğrafların yalnızca deniz piyadeleri tarafından bir Facebook grubunda değil, ordunun hemen her bölümündeki askerler tarafından paylaşıldığını ortaya çıkardı. Habere göre; ordu mensubu kadınların yüzlerce çıplak fotoğrafları, görsellerin paylaşıldığı bir sitede yayınlandı.

AnonIB adlı sitenin askeri personel için ayrılan ancak dışarıdan da erişilebilen bir mesajlaşma panosu bulunuyor. Bu panoda, erkek askerler arasında spesifik kadın meslektaşlarının çıplak fotoğraflarını isteyen konuşmalar bulunuyor. Askerler, kadın meslektaşlarını adıyla ve görev yaptığı yerle anıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, “böylesi bir davranışın değerleriyle uyuşmadığını” açıkladı. ABD Deniz Piyadeleri Komutanı General Robert Neller, olayı “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Önceki gün mağdur iki kadın avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapmış ve diğer mağdurlara çıkıp konuşmaları yönünde çağrı yapmıştı.

Geçen Haziran ayına kadar denizci olarak görev yapan 23 yaşındaki Erika Butner, “Size bu davranışın cinsel taciz ve hatta cinsel şiddeti normalleştirmeye varacağını söyleyebilirim” dedi.

O BİRLİKTEN ASKERLER RAKKA İÇİN GÖNDERİLDİ

ABD deniz piyade ve özel harekât (Rangers) birliklerinden 400 askeri, Rakka Operasyonu’na destek için bölgeye sevk etmişti.

Uluslararası IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay John Dorian, dün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “400 kadar ek gücün son birkaç günde bölgeye ulaştığını” söyledi.

Amerikan medyası söz konusu ek güçlerin deniz piyadeleri ve özel harekât komandolarından oluştuğunu yazdı