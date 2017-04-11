ABD: Suriye’nin savaş uçaklarının yüzde 20’sini devre dışı bıraktık

ABD, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı ile ülkenin elindeki savaş uçaklarının yüzde 20'sini yok ettiğini veya havalanamaz hale getirdiğini açıkladı.

Suriye’nin İdlib kentindeki Han Şeyhun’da 89 kişinin ölmesine yol açan kimyasal saldırıya cevaben ABD, perşembe günü Humus’da Esad’a ait Şayrat Hava Üssü’ne 59 adet Tomahawk füzesi ile saldırmıştı.

Bunun “ölçülü bir yanıt” olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Suriye’nin yakıt ve mühimmat depolarını, hava savunma kabiliyetini ve savaş uçaklarının yüzde 20’sini yok ettik veya hasar verdik” ifadelerini kullandı.

RUSYA VE SURİYE ‘DALGA GEÇMİŞTİ’

Saldırı sonrası hem Rusya hem de Suriye’den ABD’nin bu hamlesiyle adeta dalga geçer gibi açıklamalar yapılmıştı. Rusya ABD’nin fırlattığı 59 Tomahawk füzesinden sadece 23’ünün Suriye’ye ulaştığını bu nedenle saldırının düşük etkili olduğunu öne sürmüş, Suriye ise saldırının üzerinden 24 saat bile geçmeden jetlerinin el Şayrat Hava Üssü’nden kalkarak Humus kentinde muhaliflerin elinde bulunan bölgeleri vurmuştu. Öte yandan Suriye ordusu yalnızca 6 adet MiG-23 tipi savaş uçağının yok edildiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABER ABD'nin saldırısından sadece saatler sonra o üs kullanıldı

“RUSYA DELİLLERİ YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR”

ABD’li yetkililer, Rusya’nın kimyasal silah kullanıldığından haberi olduğunu ve Han Şeyhun’da yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gerçekleştirilen hava saldırısının da kimyasal silah kullanıldığının kanıtlarını yok etmeyi amaçladığını iddia ediyor.

Moskova, ABD’nin Suriye’nin elinde kimyasal silah olduğunu kanıtlayamadığını belirtirken ABD saldırısının ardından hem Rusya hem de İran’dan benzer saldırılara yanıt verileceği uyarısı gelmişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Suriye’nin bir daha kimyasal silah kullanmasının akılsızlık olacağını” belirtti.

Suriye ise Han Şeyhun’da 89 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıda kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

G7 ülkeleri İtalya’da buluşarak Rusya’nın Suriye’ye desteğine nasıl son vermesini sağlayabileceklerini tartışacak.