ABD Savunma Bakanı Mattis, Bağdat’ta

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis bugün ilk kez Irak'a ziyaret geçekleştirdi. Mattis, Irak Savunma Bakanı İrfan Mahmut El Hiyali ve Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştü. İkili temaslarda, terör örgütü IŞİD'le mücadele ve Musul'un batı yakasının kurtarılması konuları ele alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis bugün ilk kez Irak'a ziyaret geçekleştirdi. Mattis, Irak Savunma Bakanı İrfan Mahmut El Hiyali ve Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştü. İkili temaslarda, terör örgütü IŞİD'le mücadele ve Musul'un batı yakasının kurtarılması konuları ele alındı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Iraklı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde ülkesinin Irak’a olan desteğini vurguladı. Savunma Bakanlığı binasında görüşen Mattis ve El Hiyali, daha sonra heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelere Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi de katıldı. Görüşmelerde terör örgütü IŞİD’le mücadele ve Musul’un batı yakasının kurtarılması konuları ele alındı.

Mattis Iraklı güvenlik güçlerinin Musul operasyonunda göstermiş olduğu performanstan övgüyle söz etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis ayrıca Başbakan Haydar El İbadi ile bir araya geldi. Bakan Mattis görüşmede ülkesinin terörle mücadele konusunda Irak’a olan desteğini yineledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen James Mattis geçtiğimiz iki yılda Irak ordusunun gösterdiği gelişime dikkat çekti.

Görüşme sırasında konuşan Başbakan Haydar El İbadi de Irak topraklarında hiç bir yabancı gücün bulunmadığının altını çizdi.

Haydar El İbadi Irak’ta sadece askeri müsteşarların bulunduğunu vurgulayarak Iraklı güçlerin IŞİD’e karşı savaştığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis Bağdat ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada “Kimsenin petrolüne el koymak düşüncesinde” olmadıklarını ifade etmişti.

DHA