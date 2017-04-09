ABD senatörü Mc Cain: “ABD Özgür Suriye Ordusunu desteklemeye devam etmeli’

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı John Mc Cain, Başkan Donald Trump’ın yeni bir Suriye stratejisiyle, Özgür Suriye ordusunu yeniden canlandırılarak desteklenmesi ve uçuşa yasak güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini söyledi.

John Mc Cain, CNN International’a yaptığı konuşmada, Rusların Halep’te hastaneyi bilerek bombaladıklarını, vuracakları yere önce drone gönderip kesin yer tespit yapıp sonra bombaladıklarını söyledi. Mc Cain, “Ben Özgür Suriye ordusunun kalan kısmını eğitmeyi silahlandırmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Mülteciler için de varil bombalarının atılmadığı güvenli bölge oluşturulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Mc Cain, ABD’nin Suriye’ye müdahale etmemesi durumunda da yüz binlerce insanın varil bombaları ile ölmeye devam edeceğini ileri sürdü. Beşir Esad'in Amerikan orduları tarafından devrilmeyeceğini, Esad’in, eğitilen ve teçhiz edilen güvenli bölgedeki Özgür Suriye ordusu tarafından devrileceğini söyleyen Mc Cain, “Esad Suriyeliler tarafından değil, Rusya ve İran tarafından iktidarda kalmaya devam ediyor. Bir hava alanının vurulması yetersiz. Şimdi tepkilere bakalım. Suriye’nin askeri hava üssünün bombalanması doğru bir şeydi fakat yapılacak ilk işti” dedi.

İHA