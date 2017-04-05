ABD Suriye krizine insani yardım için Türkiye’ye 90 milyon dolar sağlıyor

Amerika Birleşik Devletleri İnsani Yardım Dairesi Türkiye'ye Suriye'deki insani kriz için yaklaşık 90 milyon dolar fon sağlandığını açıkladı.

ABD Suriye’ye 169 milyon, Lübnan’a 167 milyon, Ürdün’e 101 milyon, Türkiye’ye 90 milyon, Irak’a 23 milyon, Mısır’a 15 milyon dolar yardımda bulunuyor.

Krizin başlangıcından bu yana Türkiye’ye sağlanan fon miktarı 537 milyon doları buluyor. ABD fonları Türkiye’nin farklı yerleşim bölgelerinde ve kamplarında yaşayan 2,9 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin insani ve güvenlik ihtiyacını karşılamasında Türkiye’ye destek sağlıyor. Bu fonlar yasal korumaya ilişkin psikososyal programlara desteğin ve toplumsal cinsiyet temelli siddete karşı önlem ve müdahalenin sağlanmasına olanak veriyor. ABD’nin yardımları ayrıca çadır battaniye ve kışlık ihtiyaçlar, acil gıda desteği ve ek okulların inşası ve öğretmen maaşlarının ödenmesi, okul malzemelerinin karşılanması ve çocuklara yönelik programlarda kullanılıyor. Buna ek olarak bu fonlar mesleki eğitim dahil olmak üzere geçimini sağlama programlarının genişletilmesine imkan tanıyor. Bu yardım aynı zamanda acil gıda ihtiyacının karşılanmasına da destek olmaktadır.

DHA