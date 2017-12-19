ABD, Ulusal güvenliği için en ciddi tehdidi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Belgeye göre Rusya'nın nükleer silahları, ABD için en önemli tehdit olarak kalmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Rusya, nükleer silah sistemleri de dahil olmak üzere yeni askeri yeteneklere yatırım yapıyor” dedi.

Washington ayrıca, Moskova’yı “siber alanı istikrarsızlaştırmaya” yatırım yapmakla suçladı.

Trump ve danışmanlarının aylardır üzerinde çalıştığı belirtilen belgede, ‘Rusya ve Çin’in ABD’nin gücü, güvenliği ve refahına meydan okuyan siyasi rakipler’ olarak nitelenmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray’ın yayınladığı belgede “Onlar (Rusya ve Çin) ekonomilerinde serbestliği ve eşitliği azaltmaya, ordularını büyütmeye, toplumlarını bastırmak ve nüfuzlarını artırmak için bilgiyi ve verileri kontrol altına almaya kararlılar” dendi.

Ulusal güvenlik stratejisi dört görev üzerine yoğunlaşıyor – Amerikalıları korumak, refahlarını arttırmak, dünyayı korumak ve Amerikan nüfuzunu ilerletmek. Belge, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, Maliye Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği, CIA ve diğer birimler tarafından hazırlandı.