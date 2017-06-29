ABD vizesi almak isteyenler bu kritere uymalı

ABD'nin seyahat yasağı getirdiği İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve hangi şartlarda vize verilebileceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda gündeme getirip başlattığı, 6 Müslüman ülke vatandaşının ülkeye girişini engelleme kararı sonrasında bir gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından geri dönse de hala gündemde ve yürürlükte olan bu karar hakkında dün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilciliklere bir yazı gitti.

Belgeye ulaşan Reuters, bu 6 ülkede yaşayan Müslümanların hangi şartlarla ülkeye girebileceğinin maddeler halinde yazıldığını abonelerine servis etti. Buna göre ABD’de yakın bir akrabalık ilişkisi olanlar ülkeye giriş yapabilecek. Belgelerde bu akrabalık ilişkisi ebeveyn, eş, çocuk, yenge, amca ve üvey evlat gibi durumları karşılıyor.

Öte yandan Trump’ın Mart’ta imzaladığı kararla ilgili olarak bu 6 ülkeden ABD’ye giriş yapacakların mutlaka resmi, belgeli ve kesin bir referans noktası olması gerekiyor. Maksimum 90 günlük vizenin verileceği bu 6 ülke vatandaşlarının sadece bir hotel rezervasyonuyla ülkeye giriş yapamayacağının belirtildiği belgede, öğrenci vizesi almaya hak kazananların seyahat yasağından etkilenmeyeceği kaydedilirken, “ABD’den iş teklifi alan bir çalışan ya da ABD’de ders vermek için davet alan bir akademisyen bu yasaktan etkilenmez” ifadesi yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2015’te ABD bu 6 ülkeden toplam 10.500 kişiye green card verdi.