Son dakika… ABD’de büyük panik! Binlerce insan için tahliye kararı çıktı

ABD'de 'son dakika' gelişmesi... Califronia eyaletine bağlı Oroville kasabasında bulunan barajın acil durum savağının (barajdaki fazla suyu akıtmaya yarayan bölüm) çökme ihtimali nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.

California’da kuraklığın ardından yağan aşırı yağmur ve kar nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi giderek yükseliyordu.

Ülkenin en yüksek barajı olan Oroville Barajı’nın ana acil durum savağı geçen hafta yaşanan fırtınalar nedeniyle zarar görmüştü.

Butte Bölgesi Şerifliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR” yazıldı.

Oroville’in alçak bölgelerinde yaşayan insanlara bölgeyi acil terk etmeleri çağrısı yapıldı. Associated Press’in haberine göre; en az 130 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Oroville Gölü’nde bulunan baraj, Sacramento şehrinin 105 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Los Angeles Times’ın haberine göre; yetkililer su seviyesini düşürmeye ve acil durum savağındaki deliği onarmaya çalışıyor.

Bölgeye ulaşan Times reporter Chris Megerian, Oroville’in hayalet kasabayı andıran bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

ABD medyası, barajın 50 yıllık tarihinde böylesi bir tehlikenin ilk kez yaşandığını belirtiyor.