ABD’de gece kulübünde silahlı çatışma: En az 28 kişi yaralandı

Emniyet yetkilileri yaralılardan ikisinin kritik durumda olduğunu, 3 kişinin ise çıkan izdiham sonucu yaralandığını açıkladı.
Olayın yerel saatle sabaha karşı 02:30 sıralarında, kulüpte bir canlı konser devam ederken gerçekleştiği belirtildi.
BBC Türkçe’nin haberine göre; yerel yetkililer olayın “terörle” ilgili olmadığını duyurdu.
Olayın gerçekleştiği Little Rock kenti belediye başkanı Mark Stodola, gece kulübünde yaşanan silahlı kavganın rakip çeteler arasında gerçekleştiğinin sanıldığını söyledi.
Silahlı çatışmada yaralananların yaşlarının 16 ila 35 arasında olduğu ifade ediliyor.
Ülke medyasına konuşan görgü tanıklarından biri olayda en az 50 silah sesi duyduğunu söyledi.