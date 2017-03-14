ABD´de kar fırtınası: 8 bin uçak seferi iptal

ABD'nin Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgeleri dün geceden itibaren bastıran kar fırtınasına teslim oldu.

ABD'nin Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgeleri dün geceden itibaren bastıran kar fırtınasına teslim oldu.

Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, Pazartesi-Çarşamba günleri aralığında 8 bini aşkın uçak seferi iptal edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, New Yorklulara zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Saatteki hızı 80 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar karınlığının yarım metreyi aşması beklenirken, New York’ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü.

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Belediye Başkanı Bill De Blasio, kar fırtınası nedeniyle, 1 milyon 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 1800 kamu okulunun çarşamba günü kapalı olacağını duyurdu. Yoğun kar yağışı New York eyaletinin yanı sıra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi. DHA

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