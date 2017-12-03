ABD’de nargile kafe önünde araç kalabalığın arasına girdi

ABD'nin en turistik şehirlerinden New York'ta korkunç bir kaza meydana geldi. New York'un Queens mahallesinde yaşanan kavgada bir sürücü kasten kaldırıma çıktı ve 6 kişiyi ezdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken polis soruşturma başlattı.

Terör örgütü IŞİD’in son dönemde terör saldırılarında kullandığı metot olan aracı son sürat kalabalığın üzerine sürme taktiği New York’ta korku dolu dakikalar yaşattı.

Queens semtinde yaşanan olayda bir nargile kafe önünde yaşanan kavga sonrasında bir saldırgan Hyundai marka binek otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Kavga sırasında kalabalığa çarpan araç sürücüsü 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken geri kalan 5 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılanlardan 1’inin durumunun ağır olduğunu açıklayan New York Polis Şubesi sözcüsü Lee Jones, “İki kişi de kavga sırasında bıçaklandı. Şu anda aracın sürücüsünü arıyoruz” açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları, saldırganın kalabalığa çarpmadan önce park halindeki diğer araçlara da çarptığını ifade etti.