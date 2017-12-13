ABD’de son dakika gelişmesi! Trump’a bir şok daha…

ABD'nin Alabama eyaletinde yapılan seçimde Donald Trump'ın büyük destek verdiği cumhuriyetçi aday Roy Moore, demokrat rakibi Doug Jones'un gerisinde kalarak yarışı kaybetti. Moore hakkında 30'lu yaşlarındayken reşit olmayan yaşta kızlara tacizde bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Tüm ABD’nin dikkatini verdiği Alabama eyaletindeki senatör seçimi tamamlandı. Demokrat aday Doug Jones, başa baş geçen seçim yarışını oyların yaklaşık yüzde 50’sini alarak kazandı. 2016 düzenlenen ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler Alabama eyaletindeki 9 delegeyi yüzde 63 oy alarak kazanmıştı.

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DONALD TRUMP’TAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, seçimden önce büyük destek verdiği adayının yarışı kaybetmesinin ardından Twitter’dan bir tebrik mesajı yayımladı. Trump, demokrat aday Jones’u kutlarken, “Cumhuriyetçilerin bu koltuğu kazanmak için kısa süre içinde bir şansı daha olacak. Yarış hiçbir zaman bitmez!”

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MOORE HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Alabama’yı kaybeden Cumhuriyetçilerin adayı Roy Moore hakkında seçimden önce cinsel taciz iddiaları ortaya atılmış ve ABD basını konuyu manşetlerine taşımıştı. Şu anda 70 yaşında olan Moore’un 30’lu yaşlarındayken iki genç kıza tacizde bulunduğu ortaya çıkmış ve iddiaları ortaya atan kadınları yalanlamıştı.

Şu anda 50’li yaşlarında olan kadınlar ergen oldukları yaşta Moore’un cinsel istismarına uğradıklarını söylerken, bir başka kadın kendisiyle buluşmak istediğini iddia etmişti.