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ABD’de tren raydan çıktı: 103 yaralı

ABD'de bir yolcu treni bariyerlere çarptı. Kazada 103 kişi hafif yaralandı.
19:464 Ocak 2017
Dünya
ABD'de bir yolcu treni bariyerlere çarptı. Kazada 103 kişi hafif yaralandı.

ABD’nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

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Rockaway’den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali’nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı. Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Son güncelleme: 00:1905.01.2017
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