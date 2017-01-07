ABD’deki havalimanı saldırganı Irak’ta görev yapan eski bir asker çıktı

Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havaalanı'nda dün düzenlenen bir silahlı saldırıda beş kişiyi öldüren saldırganın eski bir asker olduğu ve Irak'ta görev aldığı ortaya çıktı. Esteban Santiago isimli saldırganın geçen sene ordudan atıldığı öğrenildi.

Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havaalanı'nda dün düzenlenen bir silahlı saldırıda beş kişiyi öldüren saldırganın eski bir asker olduğu ve Irak'ta görev aldığı ortaya çıktı. Esteban Santiago isimli saldırganın geçen sene ordudan atıldığı öğrenildi.

Saldırgan, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı olan Fort Lauderale’in 2 numaralı terminalindeki bagaj alım bölümünde yolcuları hedef aldı.

Alaska’dan Florida’ya gelen Santiago’nun üzerinde taşıdığı tek şey silahıydı. Alaska’nın Anchorage kentinde görevlilere teslim ettiği silahını Florida’da aldıktan sonra tuvalette şarşörü dolduran Santiago sessizce bagaj bekleyen yolcuların arasına karıştı ve kanlı saldırıyı gerçekleştirdi.



Beş kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı saldırıdan sonra Santiago polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre Santiago evinde döndüğünden beri psikolojik sorunlar yaşıyordu.

“bana ışid videoları izletiyorlar”

Geçen kasım ayında Anchorage’daki FBI ofisine giden Santiago, hükümetin zihnini kontrol etmeye çalıştğını ve kendisine zorla IŞİD videoları izletildiğini söyledi. Santiago bu olaydan sonra psikiyatrik tedavi görmeye başladı.

Saldırgan iki senedir kız arkadaşıyla birlikte Alakska’da yaşıyordu. Çiftin yeni doğmuş bir kızları var.

2007’den bu yana sırasıyla Porto Riko Ulusal Savunma ve Alaska Ulusal Savunma için görev yapan Santiago, 2010 ile 2011 yılları arasında Irak’a gönderildi.

Kariyeri başarılarla dolu bir asker olan Santiago geçen sene Ağustos ayında “yetersiz performansı” nedeniyle terhis edilmişti.