ABD’deki yangın söndürülemiyor: OHAL ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hala kontrol altına alınamayan orman yangınında bir hastanenin yandığı ve on binlerce insanın bölgeden talihe edildiği açıklandı. Kaliforniya Valisi Jerry Brown, eyaletin kuzeyinde etkili olan yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Los Angeles’ın kuzeybatısında başlayan orman yangını nedeniyle kentte bulunan psikiyatri hastanesi ve diğer yapıların yanmasıyla on binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, Vista del Mar Hastanesinin yandığını ve hastaların başka hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, karadan ise binin üzerinde itfaiye görevlisi tarafından müdahale edildiği belirtildi. Ventura County'de en az 180 ev ve iş yerinin yangından zarar gördüğü, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu açıklandı. Bölgedeki tüm okulların geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown yaptığı açıklamada, “Bölgeyi yangından kurtarmak için binden fazla itfaiyeci görev yapıyor. Yangın giderek büyüyor. Çok tehlikeli ve hızla yayılıyor, ancak elimizdeki her şeyle birlikte saldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (İHA)