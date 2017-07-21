ABD’den AA’ya tepki! Şikayet etti…

ABD Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerinin yerlerini gösteren bir haberi yayınlayarak, oradaki askerlerini tehlikeye attığını, bu yüzden Türkiye'ye şikayette bulunulduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı’nın (AA) Suriye’nin kuzeyindeki ABD üslerinin yerlerini gösteren haberinin askerlerini tehlikeye attığını ve Türkiye’ye bu konuda şikayette bulunulduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Hassas askeri bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, Koalisyon güçlerini gereksiz bir riskle karşı karşıya bırakmakta ve IŞİD’i yenmek için süregelen operasyonlarda kesintilere neden olma potansiyeli taşımaktadır” dedi.

“RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDUK”

ABD’nin konuyla ilgili Türkiye devletine resmen şikayette bulunduğunu söyleyen Pahon, “Her ne kadar bu habere katkıda bulunan kaynakları bağımsız olarak tespit edemesek de bir NATO müttefikinin yetkililerinin böylesine hassas bilgileri vererek kasten güçlerimizi tehlikeye atması halinde bundan çok büyük endişe duyarız” ifadelerini kullandı

KALIN: HABERLE İLGİMİZ YOK

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise Anadolu Ajansı’nın haberinin arkasında Türkiye hükümetinin olmadığını açıkladı.

Kalın Ankara’da düzenlediği basın toplantısında “AA’nın haberi kendi habercilik ağı içinde hazırladığı bir haberdir. AA da bir haber kuruluşu olarak bu konuyu gündeme almış olabilir. Türkiye olarak hiçbir müttefikimizin hayatını tehlikeye atmak gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim onlardan da beklentimiz budur. Türkiye’nin PYD/YPG’ye destek verilmesi konusunda hassasiyetini hep ifade ettik” ifadelerini kullandı

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE YAYINLANDI

Anadolu Ajansı, Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin ve üslerinin yeri olduğunu söylediği bir haber yayınladı. Pazartesi günü Türkçe, Salı günü de İngilizce yayınlanan haberde ABD operasyonlarının detaylarının yanı sıra bir de harita yer alıyor. ABD’nin PYD kontrolü altındaki bölgede iki hava üssü ve sekiz adet askeri operasyonel noktaya sahip olduğu belirtiliyor.