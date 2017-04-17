ABD’den AGİT raporuyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, AGİT açıklamasını yorumladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türkiye’deki tüm taraflara ülkenin geleceği için birlikte çalışmaya odaklanma ve anlamlı bir siyasi diyalog sürdürme çağrısında bulundu.

Toner, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun neticesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Pazar günü milyonlarca Türk seçmen 16 Nisan referandumu sırasında seslerini duyurdu. Her iki tarafın seçmenleri ve partilerini Türkiye'nin geleceği için birlikte çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyaloğu sürdürmeye çağırıyoruz” diyen Toner, “demokrasilerin, özellikle zorlu konularda farklı görüşlere saygı yoluyla güçlendiğini” belirtti.

Toner, referandum oylaması ve kampanya süreciyle ilgili ilk gözlemlerini aktaran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) teşekkür ettiklerini ve raporunda dile getirdiği endişeleri not ettiklerini kaydetti.

Bu endişelerin seçim günü yaşanan usulsüzlükler ve zorlu kampanya dönemi sırasında eşit olmayan koşullara dair gözlemleri içerdiğine işaret eden Toner, AGİT'in şimdi birkaç hafta sürmesi beklenen nihai raporunu beklediklerini belirtti.

Toner açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye hükümetinin, anayasada güvenceye alındığı üzere ve Türkiye'nin Helsinki Sözleşmesi gibi uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, 16 Nisan'da oylarının rengi ne olursa olsun tüm vatandaşlarının temel hakları ve özgürlüklerini korumasını umuyoruz.

ABD, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye olan bağlılığını sürdürmektedir. ABD Türkiye'nin, ‘hukukun üstünlüğüne bağlılık ve çeşitlilikleri içeren, özgür bir medyanın esas önemde olduğu' demokratik kalkınmasını desteklemeye devam ediyor.”