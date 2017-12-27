ABD’den dengeleri değiştiren açıklama

Suriye'de bitmek bilmeyen savaşla ilgili ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi. ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon sözcüsü, "Suriye hükümetine bağlı olan topraklara operasyon düzenlemeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD ve Arap basınında yer alan haberlere göre ABD önderliğinde oluşturulan koalisyonun sözcüsü, “Biz Rusya ile olası çatışmaların önüne geçmeye devam ediyoruz. Fakat Esad’ın yönettiği bölgelerde operasyona devam etmek gibi bir amacımız yok” ifadesini kullandı.

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Rusya ve ABD, 2015 yılında kırmızı çizgiler oluşturarak olası çatışmaların önüne geçmeyi hedeflemişti.