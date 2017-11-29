ABD’den flaş Türkiye-Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı enerji kaynakları yetkilisi John McCarrick, Rusya'nın Türkiye'ye uzanacak ikili doğalgaz boru hattı projesi Türk Akımı'na karşı olduğunu söyledi.

Dışişleri bakan yardımcılarından olan McCarrick bugün yaptığı açıklamada, Rusya’dan Almanya’ya gidecek olan Kuzey Akımı II doğalgaz boru hattının da inşa edilmeyeceğini söyledi. Yetkili, Kuzey Akımı II hattının, Rus hükümetinin Ukrayna’dan Avrupa’ya ulaşan boru hattının yönünü değiştirerek, Ukrayna’yı aldığı geçiş ücretinden mahrum bırakmak için düşündüğü siyasi bir proje olduğunu belirtti.

McCarrick, Rus doğalgaz şirketi Gazprom ile Avrupalı alıcılar arasında anlaşmaya varılırsa, Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalma ihtimali öncesinde, hattın “çizgilerini” incelemeleri gerekeceğini söyledi. Yetkilinin belirttiğine göre ABD, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yöneten kuralları serbestleştiriyor ve talebi teşvik etmek için gerekli altyapıyı belirlemek amacıyla Avrupalı müttefikleriyle birlikte çalışma yapıyor.