ABD’den İran’a nükleer uyarısı!

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan İran’a yönelik sert mesajlar geldi. Tillerson, Tahran’ın denetlenmemesi durumunda bölgesi için bir tehdit olduğunu ve dünyayı karıştırabileceğini söyledi.

Amerikanın sesi adlı sitenin yaptığı habere göre, Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “İran dünyada terörü yayan lider ülkelerden. Bazı çatışmaların artmasından ve Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan'da Amerikan çıkarlarına zarar vermekten, ayrıca İsrail'e yönelik saldırıları desteklemekten sorumlu” dedi.

Tillerson, denetlenmemesi durumunda Kuzey Kore’yi örnek göstererek , İran'ın nükleer isteklerinin dünyaya tehdit olabileceğini kaydetti.

Amerika Dışişleri Bakanı, “Orta menzilli füze denemesiyle İran'ın füze teknolojisini geliştirmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlalidir” dedi.

2015 yılında Tahran, Amerika ve 5 diğer ülkeyle birlikte ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını askıya alma anlaşmasına imza atmıştı.

‘ANLAŞMA İRAN’NIN NÜKLEER TEHDİTİNİ ORTADAN KALDIRMAZ’

Tillerson, “Bu, nükleer istekleri olan gücü savuşturmanın bir örneği. Biz onları rüşvetle kısa bir süreliğine ikna ettik, sonra birileri onlarla ilgilenmek zorunda kalacak” dedi. Tillerson anlaşmanın tamamen ihmal edildiğini, Tahran'ın bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Amerika Dışişleri Bakanı, Trump yönetiminin İran kaynaklı muhtemel tehlikeleri değerlendireceğini ve tehlikeleri kaldırmak için kararlı bir yaklaşım izleyeceklerini kaydetti.

Bazı Kongre üyeleri İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı. Ancak uzmanlar Amerika'nın bu yaptırımları yeniden uygulamasının uluslararası anlaşmanın ihlali olacağını söylüyor.