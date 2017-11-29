ABD’den Kuzey Kore için ‘diplomasi’ çağrısı

Kuzey Kore ile ilgili çoğu zaman tehditkar beyanlarda bulunan ABD'den bu kez değişik bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehdidin halen barışçıl yollarla çözülebileceğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze tatbikatını kınadığı ve ülkenin komşularını, bölgeyi ve küresel istikrarı tehdit ettiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerine bir son vermesi ve uluslararası toplulukların ortak bir bildiri ile Kuzey Kore'ye kitle imha silahları programlarını terk etme çağrısı yapmaları çağrısında bulundu.

Tüm ulusların, Kuzey Kore'ye karşı, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yanı sıra ekonomik ve diplomatik tedbirler almaları gereğinin altını çizen açıklamada, uluslararası topluluğun denizciliğe ait güvenliği artırmak adına yeni adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Kanada ile partner olan ABD, Birleşmiş Milletlere bir toplantı çağrısı yaparak küresel topluluğun Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide nasıl bir karşılık verileceğinin görüşülmesi gerektiğini duyurdu.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Diplomatik çözümlerin halen mümkün olduğunun altını çizen açıklamada, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programlarına son vermeye ve kavgacı tavrını bitirmeye yönelik barışçıl çözümler arayışının devam ettiği kaydedildi. (DHA)